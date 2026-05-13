إطلاق البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي في عجلون

وقال رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، الزميل عوني الداوود، إن برنامج "بوصلتك المالية" يمثل مبادرة وطنية تهدف إلى نشر الوعي الاقتصادي وتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تمكين الأفراد من فهم المفاهيم الاقتصادية والاستثمارية بصورة مبسطة وعملية تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا ومسؤولية.
وأضاف أن البرنامج يستهدف الشباب والنساء والمعنيين بالشأن الاقتصادي في مختلف محافظات المملكة، مبينا أن انطلاقته جاءت من محافظة عجلون، على أن تمتد فعالياته إلى جميع المحافظات بالتعاون مع الجامعات والاتحادات النسائية والقطاعات الشبابية، بما يعزز مفهوم التمكين المالي المجتمعي.
وأشار إلى أن البرنامج أعد بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، ويتضمن محاور تركز على تعزيز الثقافة المالية وشرح المفاهيم والمؤشرات الاقتصادية الأساسية، والتوعية بآليات التداول والاستثمار والفروقات بينهما، إضافة إلى تقديم إرشادات عملية حول إدارة الأموال والتخطيط المالي السليم.
وأكد الداوود أن المبادرة تعتمد أسلوبا تفاعليا قائما على الحوار والنقاش بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والشبابية والنسائية، بما يسهم في بناء وعي مالي قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الحديثة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) السابق الزميل فايق حجازين، إن مبادرة "بوصلتك المالية" تجسد جهدا وطنيا يهدف إلى ترسيخ مفاهيم مالية سليمة وتعزيز الثقافة الاستثمارية في المجتمع، مشيرا إلى أن رفع مستوى الوعي الاقتصادي أصبح ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات العالمية المتسارعة.
وأضاف أن المبادرة تشكل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر وعيا بالقضايا الاقتصادية والاستثمارية، وقادرا على التعامل مع القرارات المالية بأسلوب علمي ومدروس، مؤكدا أهمية استمرار البرامج التوعوية داخل الجامعات والمؤسسات المجتمعية لما لها من أثر إيجابي في تنمية الفكر الاقتصادي لدى الشباب.
وقدم الداوود وحجازين خلال الفعاليات عددا من الطروحات والمحاور الاقتصادية المتعلقة بالثقافة المالية ومبادئ الاستثمار وإدارة الأموال وآليات التداول، إضافة إلى مناقشة أبرز الأخطاء المالية الشائعة وسبل تجنبها، وسط تفاعل من المشاركين والحضور.
بدوره، أكد عميد الكلية الدكتور وائل الربضي أهمية عقد البرامج والأنشطة التوعوية داخل المؤسسات الأكاديمية، لدورها في تعزيز وعي الطلبة والمجتمع المحلي بالقضايا الاقتصادية والمالية، وبناء جيل يمتلك المعرفة والقدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة.
واشتملت فعاليات افتتاح المبادرة على جلسات حوارية ونقاشات تفاعلية بين الخبراء والمشاركين، جرى خلالها تبادل الآراء والخبرات حول أبرز القضايا الاقتصادية المعاصرة، وأهمية نشر الثقافة المالية كأداة أساسية لدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة القرارات الاقتصادية للأفراد والمؤسسات.
إطلاق البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي في عجلون#الوكيل_الاخباري #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/OvKQQaxCYl— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 13, 2026
