إطلاق البورد الدولي لحقوق الإنسان احتفاء بذكرى الاستقلال

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الوكيل الإخباري- شهدت دائرة المكتبة الوطنية في عمّان، مساء أمس، إطلاق فعالية "فرسان السردية 80|20.. وقفة الانتماء"، التي نظمها المكتب الدولي في عمّان "جنسيتي إنسان"، تزامنًا مع احتفالات المملكة بالذكرى الثمانين للاستقلال، بهدف توثيق قيم الانتماء الوطني واستشراف مسيرة المئوية الأردنية المقبلة. اضافة اعلان





وقال رئيس هيئة فرسان السلام الدولية وأمين عام البورد الدولي لحقوق الإنسان، الدكتور أمين أبو حجلة، إن البورد الدولي لحقوق الإنسان يدخل مرحلة جديدة ترتكز على الانتقال من مفهوم المطالبة بالحق إلى صناعة الفرص والابتكار، بما يعزز دور الإنسان كشريك فاعل في بناء المستقبل وصناعة الأفكار، مشيرًا إلى أن التسامح يشكل الركيزة الأساسية لهذه الرؤية الإنسانية.



وأعلن، خلال الفعالية، تسمية المستشار الدكتور خالد السلامي رئيسًا فخريًا لمجلس البورد الدولي لحقوق الإنسان، تقديرًا لإسهاماته الفكرية والإنسانية ودوره في دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز قيم المعرفة والتأثير الإيجابي.



ورفع أبو حجلة أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال.



وشهدت الفعالية، التي ربطت بين ثمانين عامًا من الإنجاز الوطني وعشرين عامًا من التطلع نحو المئوية الأردنية، تدشين "جائزة صانع الأفكار للمحتوى التدريبي والتأثير" من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إطلاق مبادرة "جواز الاستدامة: صانع الأثر"، التي أكدت أهمية ترسيخ مفاهيم الاستدامة والابتكار في صناعة المستقبل.



وأكد المشاركون أن الفعالية تجسد مكانة الأردن كنموذج للانتماء والريادة الإنسانية، وتعكس التلاقي بين القيم الوطنية ومبادرات التنمية المستدامة وصناعة الأثر الإيجابي.





