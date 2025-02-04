إطلاق الجسر الجوي القطري إلى غزة من الأردن لتوفير الأدوية والمساعدات الطبية

الوكيل الإخباري- أطلقت دولة قطر جسرًا جويًا من الأردن إلى قطاع غزة، تلبية للاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة للسكان الذين يعانون ظروفا صعبة جدا، وذلك استكمالا للجسر البري الذي أطلقته في وقت سابق، في إطار دعمها المستمر واللامحدود للشعب الفلسطيني.

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وشارك في إطلاق الجسر الجوي وفق بيان للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي مريم بنت علي المسند، وسفير دولة قطر لدى الأردن الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي والرئيس التنفيذي لقطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري، وممثلون عن صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، في خطوة تعكس التزام دولة قطر العميق بمواصلة الدعم الإنساني للفلسطينيين في غزة.



وحضرت المسند توقيع اتفاقية بين قطر الخيرية والهيئة الأردنية الهاشمية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية القطرية برا عبر الأردن، حيث تتضمن الاتفاقية التعاون بين الجانبين في نقل وتوزيع المساعدات بشكل منظم وآمن.



وأشار البيان الى ان تقديم هذه المساعدات يأتي في وقتٍ بالغ الأهمية، حيث يُعاني قطاع غزة من أزمة صحية خانقة بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، اذ تشير الإحصائيات إلى أن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في غزة تواجه صعوبة كبيرة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة بسبب العجز الكبير في الأدوية والمستلزمات الأساسية.



ويعاني قطاع غزة من نقص يصل إلى نسبة 49.6 بالمئة في الأدوية الأساسية و33 بالمئة في المستلزمات الطبية الضرورية، ما يضع مزيدًا من الضغط على الطواقم الطبية التي تعمل في ظل ظروف قاسية.



وأوضح البيان انه من شأن هذه المبادرة أن تدعم استقرار الوضع الصحي في قطاع غزة عبر تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتقليل معدل الإصابة بالأوبئة والأمراض المعدية، من خلال توفير الأدوية الأساسية، لا سيما المضادات الحيوية، مشيرا الى ان هذه المساعدات ستزيد من قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تقديم الرعاية الطبية بشكل أكثر كفاءة وفعالية، مما يخفف العبء على الطواقم الطبية.



وسيعزز توفير الخيام الى جانب الأدوية من قدرة قطر الخيرية على تقديم الدعم للأسر التي فقدت منازلها جراء الهجمات المتواصلة، ويمنحها فرصة للعيش في بيئة آمنة ومحمية بشكل مؤقت لحين تحسن الظروف.



من جانبها، قالت المسند، انه منذ بداية الهدنة أدخلت قطر 65 شاحنة من المساعدات الإغاثية عبر الحدود الأردنية، مضيفة انه استكمالا لهذا الجسر البري نشهد اليوم تسيير رحلتي هيليكوبتر محملتين بمساعدات طبية حيوية إلى شمال خان يونس.