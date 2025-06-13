إطلاق الصافرات مجددا إيذانا بانتهاء فترات الإنذار

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - دوت صافرات الإنذار، إيذانا بانتهاء فترات الإنذار، بعد إطلاق مسبقا لتنبيه المواطنين من دخول صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية ولحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات.

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