إطلاق المرحلة التاسعة من الدراسات القطاعية في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

الوكيل الإخباري-   أطلق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أمس الأربعاء، المرحلة التاسعة من الدراسات القطاعية، في إطار جهوده المتواصلة لدعم التخطيط الاستراتيجي المبني على المعرفة، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل والتنمية الوطنية.

ومندوبا عن سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، رعى رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، حفل الإطلاق تأكيدًا على أهمية هذه الدراسات في دعم السياسات العامة والقطاعات التنموية المختلفة.

 
 


