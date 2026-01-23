إطلاق المرحلة التاسعة من الدراسات القطاعية في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أمس الأربعاء، المرحلة التاسعة من الدراسات القطاعية، في إطار جهوده المتواصلة لدعم التخطيط الاستراتيجي المبني على المعرفة، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل والتنمية الوطنية.

