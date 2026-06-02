إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "صحتك عمرك" في العقبة لتشجيع الإقلاع عن التدخين

الوكيل الإخباري- أطلقت لجنة صحة المجتمع المحلي في مركز صحي الأميرة بسمة الشامل في العقبة، المرحلة الثانية من مبادرة "صحتك عمرك"، بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، بالتعاون مع مديرية شباب العقبة.





وهدفت المبادرة إلى نشر التوعية بمخاطر التدخين وآثاره السلبية على صحة الإنسان والمجتمع، وتشجيع المدخنين على الإقلاع عنه من خلال التوعية والدعم الصحي المتخصص.



وأكدت مديرة مديرية صحة محافظة العقبة الدكتورة صبا الشريدة، خلال رعايتها إطلاق المبادرة، أهمية اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين في تسليط الضوء على الأضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عن هذه الآفة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز ثقافة الوقاية ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر التدخين، لما له من انعكاسات سلبية على الأفراد والأسر والمجتمع بشكل عام.



من جانبه، عرض رئيس لجنة صحة المجتمع المحلي في مركز صحي الأميرة بسمة أحمد العباس أبرز الأنشطة والبرامج التوعوية التي تنفذها اللجنة في المدارس والجامعات والشركات والمصانع في محافظة العقبة، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي بمخاطر التدخين.



وأشار العباس إلى الدور المهم الذي تؤديه عيادة الإقلاع عن التدخين في مركز صحي الأميرة بسمة، التي تم استحداثها عام 2021، حيث تقدم خدماتها العلاجية والاستشارية مجاناً للمراجعين، مبيناً أن عدد المستفيدين من خدمات العيادة تجاوز 3500 شخص منذ افتتاحها.



بدوره، أشار ضابط ارتباط الجنوب في مركز الحسين للسرطان خلدون أبو العز إلى العلاقة المباشرة بين التدخين والإصابة بالعديد من الأمراض السرطانية، مؤكداً أهمية الجهود التوعوية المشتركة للحد من انتشار التدخين وتعزيز السلوكيات الصحية بين مختلف فئات المجتمع.



وفي ختام المبادرة، كرمت الدكتورة الشريدة عدداً من الأشخاص الذين نجحوا في الإقلاع عن التدخين بعد مراجعتهم لعيادة الإقلاع عن التدخين، كما أشادت بالجهات الداعمة والمساهمة في إنجاح المبادرة.



من جانبهم، عبّر المشاركون عن تقديرهم لمديرية صحة العقبة على توفير عيادة الإقلاع عن التدخين في المحافظة، مؤكدين أن خدماتها كان لها أثر إيجابي في مساعدتهم على ترك التدخين وتحسين جودة حياتهم وصحتهم.





