إطلاق المرحلة الثانية من مشروع أنظمة الطاقة الشمسية للبلديات بكلفة 3.4 مليون دينار

الوكيل الإخباري- أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، المرحلة الثانية من مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لمباني البلديات في المملكة، والذي ينفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، بحضور نائب محافظ إربد وعدد من رؤساء البلديات.

اضافة اعلان



وقال الخرابشة خلال حفل الإطلاق إن المشروع يأتي ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة التي تهدف إلى تحويل تحديات الاعتماد على استيراد الطاقة إلى فرص اقتصادية وذلك عبر التوسع في استغلال مصادر الطاقة المحلية وعلى رأسها الطاقة المتجددة.



وأشار الخرابشة إلى أن الأردن نجح في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى نحو 27%، مع العمل على زيادتها إلى 31% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 40%، لافتًا إلى وجود سيناريوهات تستهدف بلوغ نسبة 50%.



وأوضح أن المشروع يشكل خطوة نوعية لدعم توجهات المملكة نحو خفض كلف الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تقليل فاتورة الكهرباء على البلديات ورفع كفاءة استخدام الطاقة في هذا القطاع الحيوي.



من جهته، قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رسمي حمزة، إن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 3.4 مليون دينار أردني بتمويل يصل إلى 90% من وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، فيما يساهم الصندوق بنسبة 10%.



وأضاف حمزة أن المشروع يستهدف أكثر من 100 بلدية، من خلال تركيب أنظمة طاقة شمسية لـ نحو 188 مبنى، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ أكثر من 200 نظام بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 3.4 ميغاواط.



وبيّن أن المشروع سيحقق وفراً سنوياً يُقدّر بنحو 1400 ميغاواط/ساعة، ويوفر ما يقارب 550 ألف دولار سنوياً، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 3838 طناً سنوياً، ما يعزز جهود المملكة في تحقيق الاستدامة البيئية.