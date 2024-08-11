إطلاق المنصة الرقمية الصيدلانية الأولى من نوعها Pharmtrain

11:27 ص

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الوكيل الإخباري- أُطلقت أمس السبت، المنصة الرقمية الصيدلانية الأولى من نوعها Pharmtrain تحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة في مسرح الحسين الثقافي في أمانة عمان.



وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في كلمته، على نهج المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية والخدمات الصيدلانية المقدمة للمواطنين بالتشاركية مع مختلف الجهات المعنية لما لذلك من أهمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذا للرؤى الملكية السامية التي تستهدف تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.



وأضاف مهيدات أن المؤسسة دأبت على دعم وإبراز دور الصيدلاني في المجتمع من خلال تعزيز التعاون في مجال التدريب ونشر الوعي وتقديم الاستشارات وإطلاق برامج التدريب الصيدلاني والورشات والندوات والمؤتمرات وحملات التوعية دوريا، انطلاقا من الدور الحيوي للصيدلاني في حماية صحة المواطنين ضمن المنظومة الصحية الشاملة ومسؤوليته في تطوير المهنة والارتقاء بها لمواكبة التطورات في قطاع الدواء، لافتا إلى أهمية هذه المنصة الصيدلانية الرقمية الأولى من نوعها الحاصلة على اعتماد المجلس الطبي الأردني في المساهمة بشكل مباشر في الارتقاء بمهنة الصيدلة وتنمية مهارات وقدرات الصيادلة وتأهيل صيادلة أكفاء للالتحاق بسوق العمل، ما يسهم في تعزيز وضمان جودة الممارسة الصيدلانية وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.



