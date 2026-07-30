إطلاق النسخة الأردنية لأحد أبرز المراجع العالمية في التسويق الرقمي

الوكيل الإخباري- بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والإعلاميين وممثلي القطاعين العام والخاص وطلبة الجامعات الأردنية وفي خطوة تعكس تنامي الدور الأردني في إنتاج المعرفة المتخصصة وربطها بالمعايير العالمية وتعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال تم في عمّان أمس إطلاق النسخة الأردنية من كتاب ( التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ) أحد أبرز المراجع العالمية في أساليب التسويق.

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تبرز في هذا الإصدار مساهمة الأكاديمية وخبيرة التسويق الأردنية عبلة أسعد خليفة المشاركة كمؤلفة محلية في النسخة الأردنية إلى جانب نخبة من أبرز خبراء التسويق العالميين وتُعد خليفة من الكفاءات الأردنية المتخصصة في التسويق الاستراتيجي والاتصال المؤسسي وتمتلك خبرة واسعة في قيادة استراتيجيات التسويق وبناء العلامات التجارية في الأردن ودول الخليج إلى جانب عملها الأكاديمي وإسهاماتها في تطوير المحتوى العلمي في مجال التسويق الرقمي وتمثل مشاركتها في هذا الإصدار العالمي خطوة مهمة تعكس قدرة الخبرات الأردنية على الإسهام في إنتاج المعرفة العالمية وتقديم نماذج محلية قابلة للتطبيق والدراسة.



تؤكد هذه المشاركة أهمية دخول أصحاب الخبرة العملية في قطاع الأعمال إلى إعداد المحتوى الأكاديمي لما يضيفه ذلك من بعد تطبيقي وواقعي يربط النظريات بالممارسات الفعلية ويجعل المراجع الأكاديمية أكثر ارتباطًا باحتياجات الأسواق وأكثر قدرة على إعداد الطلبة لمواجهة تحديات بيئة الأعمال.



ويحمل الكتاب توقيع البروفيسور فيليب كوتلر الأب الروحي للتسويق الحديث إلى جانب الدكتور مارك أوليفر أوبريسنيك الأستاذ الألماني وأحد أبرز خبراء التسويق والإدارة وصاحب العديد من المؤلفات العالمية المشتركة مع كوتلر في مجالات التسويق الاستراتيجي والرقمي والبروفيسور سفيند هولنسن الخبير الدنماركي في التسويق الدولي وأحد أبرز مؤلفي الكتب الأكاديمية في هذا المجال كما تولى إدارة المشروع عبد الرحمن زيدان خبير الحلول التسويقية والبيعية وهو مؤسس

eAmira للاستشارات الإدارية ومنصة مدارس المبيعات الحديثة والذي يُعد أول من بادر إلى إدراج دراسات حالة عربية ضمن كتب كوتلر إيمانًا بأهمية نقل التجارب المحلية إلى المراجع الأكاديمية العالمية وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي.



ويتميز هذا الإصدار العالمي بأنه سيُدرَّس في الجامعات الأردنية ليقدم للطلبة تجربة تعليمية أكثر ارتباطًا بواقعهم إذ تعتمد معظم المراجع العالمية على دراسات حالة من أسواق أجنبية مما يجعل ربطها بالبيئة المحلية أكثر صعوبة.



أما هذه النسخة فتضم عشر دراسات حالة أردنية توثق قصص نجاح وتجارب من السوق المحلي وتشرح خصوصية بيئة الأعمال الأردنية وتحدياتها لتشكل نموذجًا فريدًا يجمع بين المحتوى العلمي العالمي والبصمة الأردنية ويقدم للطلبة والمسوِّقين مرجعًا أكاديميًا عالميًا مدعومًا بتطبيقات واقعية من البيئة المحلية بما يعزز جودة التعليم التسويقي ويسهم في إبراز التجربة الأردنية على المستوى الدولي.



ومن الجدير ذكره أن حفل إطلاق كتاب (التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي )

أقيم برعاية المفكر العربي ورائد الأعمال الدكتور طلال أبو غزالة في المقر الرئيسي للبنك الأهلي الأردني في الشميساني .