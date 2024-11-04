إطلاق برنامج الأندية الطلابية في الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية اليوم الاثنين، في مدرسة الصافي الثانوية الثانية الشاملة للبنين، برنامج الأندية الطلابية (نادي حقوق الإنسان).

اضافة اعلان



وقال مدير التربية عودة الضرابعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البرنامج يأتي ضمن مبادرة مدرستي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في إطار السعي لتحقيق التنمية الشاملة في المدارس التابعة للمديرية، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن مجالات التعليم، الإدارة وتهيئة بيئة إيجابية للطلاب وتعزيز التواصل مع المجتمع.