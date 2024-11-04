 
الإثنين 2024-11-04 10:07 م
 

إطلاق برنامج الأندية الطلابية في الأغوار الجنوبية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 04-11-2024 09:13 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية اليوم الاثنين، في مدرسة الصافي الثانوية الثانية الشاملة للبنين، برنامج الأندية الطلابية (نادي حقوق الإنسان).

اضافة اعلان


وقال مدير التربية عودة الضرابعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البرنامج يأتي ضمن مبادرة مدرستي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في إطار السعي لتحقيق التنمية الشاملة في المدارس التابعة للمديرية، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن مجالات التعليم، الإدارة وتهيئة بيئة إيجابية للطلاب وتعزيز التواصل مع المجتمع.


وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلاب وتعزيز وعيهم بحقهم في التعبير عن آرائهم بشكل حر ومسؤول، وصولا إلى تعزيز قيم حرية الرأي واحترام التنوع الفكري.

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

عربي ودولي الاعلام العبري: اشتباه بسرقة مواد سرية إضافية من الجيش الإسرائيلي

ارشيفية

عربي ودولي وزارة الصحة اللبنانية: 3002 من الشهداء و13492 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إطلاق برنامج الأندية الطلابية في الأغوار الجنوبية

شعار حركة حماس

فلسطين حماس: الإخطار بهدم مسجد "الشيّاح" بالقدس إمعان في الحرب الدينية

تعبيرية

عربي ودولي الاعلام العبري: إطلاق 70 صاروخا من لبنان منذ الصباح

غزة

فلسطين شهيدان وجرحى في هجومين لمسيرة إسرائيلية على مدينة غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى 7 آلاف جندي

كتائب القسام

فلسطين القسام تبث صور استهداف 4 جنود ودبابة ميركافا بمخيم جباليا



 


الأكثر مشاهدة