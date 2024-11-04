إطلاق برنامج الأندية الطلابية في الأغوار الجنوبية

وقال مدير التربية عودة الضرابعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البرنامج يأتي ضمن مبادرة مدرستي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في إطار السعي لتحقيق التنمية الشاملة في المدارس التابعة للمديرية، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن مجالات التعليم، الإدارة وتهيئة بيئة إيجابية للطلاب وتعزيز التواصل مع المجتمع.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلاب وتعزيز وعيهم بحقهم في التعبير عن آرائهم بشكل حر ومسؤول، وصولا إلى تعزيز قيم حرية الرأي واحترام التنوع الفكري.
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