إطلاق برنامج "الشباب والأمن الوطني" لتعزيز دور الشباب وترسيخ السلم المجتمعي

الوكيل الإخباري- أطلق وزير الشباب، رائد العدوان، ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، الأربعاء، برنامج "الشباب والأمن الوطني"، في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة الشباب ومديرية الأمن العام، والهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلم المجتمعي.

ويأتي إطلاق البرنامج انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الداعية إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الوطنية والمجتمعية، وتوفير البيئة الداعمة لإطلاق طاقاتهم واستثمار قدراتهم في خدمة الوطن.