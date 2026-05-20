إطلاق برنامج "الشباب والأمن الوطني" لتعزيز دور الشباب وترسيخ السلم المجتمعي

الأربعاء، 20-05-2026 07:32 م

الوكيل الإخباري-   أطلق وزير الشباب، رائد العدوان، ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، الأربعاء، برنامج "الشباب والأمن الوطني"، في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة الشباب ومديرية الأمن العام، والهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلم المجتمعي.

ويأتي إطلاق البرنامج انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الداعية إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الوطنية والمجتمعية، وتوفير البيئة الداعمة لإطلاق طاقاتهم واستثمار قدراتهم في خدمة الوطن.


وأكّد العدوان أهمية المضيّ في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تترجم التوجيهات الملكية نحو تمكين الشباب وتعزيز دورهم في الأمن والسلم المجتمعي وتحصين الشباب من آفة المخدرات وتعزيز دورهم في العمل التطوعي، بما يسهم في تنمية قدراتهم، ورفع مستوى وعيهم المجتمعي، وتحصينهم من السلوكيات السلبية، وتعزيز حضورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية والتقدم.

 
 


