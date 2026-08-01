إطلاق برنامج بصمة 2026 والأندية المدرسية الصيفية في البادية الجنوبية

وبدأ البرنامج اليوم السبت في عدد من المدارس، وسط تفاعل كبير من الطلبة والكوادر التعليمية.
ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات التربوية والترفيهية، تهدف إلى تعزيز مهارات الطلبة وتنمية شخصياتهم في بيئة آمنة. وأكد السبوع أن هذا البرنامج يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم في توفير بيئات تعليمية جاذبة.
كما يشمل البرنامج أنشطة في المهارات الحياتية، اللغة العربية والإنجليزية، الرياضيات، والفنون، بالإضافة إلى ورش للتوعية بالصحة النفسية وزيارات لمؤسسات وطنية. ويستمر البرنامج حتى 13 آب 2026 في مراكز خاصة للذكور والإناث.
ويُعد "بصمة 2026" فرصة ثمينة لاستثمار العطلة الصيفية وتطوير الإبداع والانتماء لدى الطلبة.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يرعى احتفال عشيرة القضاة بالمناسبات الوطنية
-
مصدر رسمي: الأردن أبلغ العراق بأننا سنضرب مليشيات إيران إذا هاجمت أراضينا
-
"كهرباء إربد" تنفذ أعمالا لدعم مشروع توسعة شارع الثلاثين
-
ضبط اعتداء على شبكة الري بالأغوار الشمالية
-
الاتحاد الآسيوي يشيد بإنجازات "الحسين إربد"
-
أمين عام الشباب يتفقد معسكرات الحسين في القويرة والديسة
-
الطويسي رئيسا للجنة البيطرية ببطولة العالم للخيول الصغيرة
-
المكيليوم في مهرجان جرش.. سوق روماني يستعيد الحياة بالحرف والفنون