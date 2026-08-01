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إطلاق برنامج بصمة 2026 والأندية المدرسية الصيفية في البادية الجنوبية

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إطلاق برنامج بصمة 2026 والأندية المدرسية الصيفية في البادية الجنوبية
 
السبت، 01-08-2026 07:23 م

الوكيل الإخباري- أطلق مدير التربية والتعليم لمديرية البادية الجنوبية، بسام السبوع برنامج "بصمة 2026" والأندية المدرسية الصيفية بحضور لجنة الإشراف.

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وبدأ البرنامج اليوم السبت في عدد من المدارس، وسط تفاعل كبير من الطلبة والكوادر التعليمية.


ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات التربوية والترفيهية، تهدف إلى تعزيز مهارات الطلبة وتنمية شخصياتهم في بيئة آمنة. وأكد السبوع أن هذا البرنامج يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم في توفير بيئات تعليمية جاذبة.


كما يشمل البرنامج أنشطة في المهارات الحياتية، اللغة العربية والإنجليزية، الرياضيات، والفنون، بالإضافة إلى ورش للتوعية بالصحة النفسية وزيارات لمؤسسات وطنية. ويستمر البرنامج حتى 13 آب 2026 في مراكز خاصة للذكور والإناث.


ويُعد "بصمة 2026" فرصة ثمينة لاستثمار العطلة الصيفية وتطوير الإبداع والانتماء لدى الطلبة.

 
 


gnews

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