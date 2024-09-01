إطلاق برنامج تصريح السفر الإلكتروني (ETA) البريطاني لمواطني الأردن ودول الخليج

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة البريطانية في 22 فبراير/ شباط لعام 2024 عن إطلاق نظام ETA بريطانيا "تصريح السفر الإلكتروني لبريطانيا" لكل مواطني دولة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أفادت السفارة بأن هذا التوسع في تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني وذلك بعد النجاح المبهر الذي تم تحقيقه من إطلاق هذا البرنامج في قطر في أكتوبر الماضي من خلال تقديم طلبات السفر الى بريطانيا باستخدام تطبيق UK ETA.

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بعد تطبيق نظام التصريح الإلكتروني للسفر إلى بريطانيا في قطر، حيث أفاد المواطنين القطريين بنجاح التجربة وسهولة التقديم والحصول على تصريح السفر الإلكتروني من خلال تطبيق الهاتف UK ETA وذلك بعد إلغاء الإعفاء الإلكتروني البريطاني EVW، وبذلك تم إلغاء التأشيرات التقليدية للزيارات القصيرة والسريعة إلى المملكة البريطانية.

ما هو تصريح السفر الإلكتروني البريطاني (UK ETA) وما هي مميزاته؟

إن تصريح السفر الإلكتروني الى بريطانيا UK ETA هو برنامج ونظام إلكتروني جديد بديلًا عن الإعفاء الإلكتروني EVW والذي أطلقته الحكومة البريطانية السماح للمسافرين المؤهلين بالسفر إلى المملكة المتحدة بدون الحاجة للحصول على فيزا بريطانيا للاردنيين، فأحد أهم ما يميز يهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية السفر إلى بريطانيا وتعزيز الأمن والرقمنة في نظام الحدود والهجرة البريطاني.



الآن يمكن لمواطني دولة قطر، السعودية، الإمارات، عمان، الكويت، البحرين، والأردن زيارة المملكة البريطانية أكثر من مرة لمدة تصل إلى سنتين، من خلال تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا بعد دفع رسوم التصريح والتي تبلغ 10 جنيهات استرلينى فقط فتعد رسوم تصريح السفر الإلكتروني أق سعرًا من الرسوم السابقة للنظام الذي تم إلغاؤه "الإعفاء الإلكتروني للتأشيرة" لمواطني الدول الخليجية التالية (قطر، السعودية، الإمارات، عمان، الكويت، البحرين) والتي كانت تبلغ 30 جنيهًا استرلينى، كما أن رسوم وسعر فيزا بريطانيا للاردنيين كانت تصل إلى 115 جنيهًا استرلينى وذلك للحصول على تأشيرة بريطانيا للاردنيين لمرة واحدة فقط، لذلك النظام الجديد "تصريح السفر الإلكتروني" لمواطني الأردن أصبح الحل المثالي للسفر إلى المملكة البريطانية بدلًا من فيزا بريطانيا للاردنيين التقليدية فتم تطبيق وتعميم النظام عام 2024.



ما هي الفوائد الإقتصادية والسياحية التي حصلت عليها بريطانيا من تصريح السفر الإلكتروني؟

ساعد تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني وتعميمه على دول مجلس التعاون الخليجي على العديد من الفوائد منها سهولة الحصول والدخول إلى المملكة البريطانية والتحكم والتأكد من كل الوافدين بالإضافة إلى زيادة القيمة الإقتصادية والسياحية بشكل كبير فبلغ إنفاق المواطن الخليج في بريطانيا خلال عام 2022 ما يعادل 2 مليار جنيه إسترليني.



فتسعى بريطانيا إلى تسهيل الحصول على تصريح السفر الإلكتروني وتحسين تجربة السفر لكل مواطني دول الخليج والذي يصل عددهم إلى الآلاف من المواطنين، حيث أن مواطني دول الخليج يمثلون ثاني أكبر سوق سياحي بالإضافة إلى أنهم يساهمون في تعزيز ونمو العلاقات بين البلدين وضخ المليارات في الإقتصاد البريطاني وذلك بناء على تصريحات جيمس كليفرلي في فعاليات مؤتمر توسيع نظام التصريح الإلكتروني والذي ضم العديد من الدول الخليجية والتي كانت تشارك فيها دولة الأردن.



كيفية التقديم؟



تم إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني ليساعد كل الراغبين في السفر وزيارة بريطانيا من دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني دولة الأردن في الحصول على تصريح السفر بشكل سريع وسهل لتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الدول.



فتقديم طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني أصبح رقمي فيمكنك التقديم من خلال الأبلكيشن "تطبيق الهاتف" فقط كل ما عليك هو تقديم المعلومات الخاصة بك والإجابة على كافة الأسئلة وتقديم المستندات المطلوبة. عادة ما يتم البت في تصريح السفر الإلكتروني خلال ساعات أو لمدة تصل إلى 3 أيام على أقصى تقدير حيث تحرص المملكة البريطانية على مساعدتك للحصول على تجربة سفر سهلة وسريعة وممتعة وأقل تكلفة من نظام الإعفاء الإلكتروني أو خطوات التقديم لفيزا بريطانيا.



سيسهم نظام تصريح السفر الإلكتروني إلى تقوية وتعزيز الطيران بين دول الخليج والمملكة البريطانية ليصبح السفر إلى بريطانيا أكثر سهولة من ذي قبل والذي سيخدم الحملة الترويجية التي ترعاها بريطانيا لزيارتها من خلال تسليط الضوء على الأماكن التي يمكن زيارتها، وتهدف تلك الحملة إلى تشجيع المواطنين لزيارة بريطانيا من خلال تقديم كل سبل الراحة.



تعميم تصريح السفر الإلكتروني