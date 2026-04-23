إطلاق برنامج صندوق النساء المصدّرات في الاقتصاد الرقمي

الوكيل الإخباري- أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية (WTO) ومركز التجارة الدولي (ITC)، اليوم الخميس، برنامج صندوق "النساء المصدّرات في الاقتصاد الرقمي- WEIDE ".

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، خلال رعايته إطلاق البرنامج إن إطلاق صندوق "المصدّرات في الاقتصاد الرقمي" (WEIDE) في الأردن يأتي في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.



وأكد القضاة أن حضور المرأة الأردنية في قطاعي الصناعة والتجارة يشهد نموا متسارعا مدعوما بحزمة من البرامج والمبادرات النوعية.



وأضاف أن تمكين المرأة صاحبة المشروع لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة اقتصادية، لافتا إلى أن هذا الصندوق يعكس مستوى متقدمًا من الشراكة بين الأردن وكل من منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولي، بما يسهم في تعزيز التجارة الشاملة ودعم دور المرأة في الاقتصاد الوطني.



وأوضح القضاة أن الصندوق يشكل أداة عملية ومهمة لدعم المشاريع التي تقودها النساء، من خلال الجمع بين الدعم المالي والمساندة الفنية، بما يمكنها من تجاوز التحديات وتعزيز تنافسيتها والوصول إلى الأسواق الدولية، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية وبرامج تستهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة التي تمتلكها سيدات، بما يعزز مكانة الأردن ضمن منظومة التجارة العالمية ويحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.