إطلاق برنامج لتمكين الشباب في الأحزاب السياسية

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، الثلاثاء، أن الشباب يشكلون محور مشروع التحديث السياسي وغايته في آن واحد، فهم القوة الأكثر قدرة على تجديد الحياة العامة وإثرائها بالأفكار والمبادرات الخلاقة.

وأكد العودات، خلال رعايته إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان: "سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة"، الذي تنفذه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لشباب وشابات الأحزاب السياسية، بحضور عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية وممثلين عن فئة الشباب المنتسبين لها، أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي، وتحولهم إلى شركاء فاعلين في رسم السياسات العامة وصناعة المستقبل.


وبين أن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمثل مشروعا وطنيا إصلاحيا متكاملا، يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية تقوم على المشاركة الواسعة، والعمل الحزبي البرامجي، وتعزيز حضور الشباب في مواقع التأثير وصنع القرار.

 
 


