إطلاق بطاقات الدفع المسبق لخدمات طريق (الحرانة – العمري)

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء العمل بنظام البطاقات المدفوعة مسبقًا والمخصصة حصريًا لمستخدمي طريق (الحرانة – العمري)، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات المرورية ورفع كفاءة عمليات التحصيل باستخدام أحدث التقنيات الرقمية التي تضمن سرعة المرور وتقليل فترات الانتظار.





وتتوفر هذه البطاقات الجديدة بفئتين رئيسيتين، هما عشرون دينارًا وخمسون دينارًا، حيث حرصت الوزارة على تقديمها للمواطنين دون أي عمولات إضافية أو رسوم شراء للبطاقة نفسها، مما يعني أن المستخدم يدفع القيمة الفعلية للرصيد المشحون فقط.



ولتسهيل الحصول عليها، أتاحت المديرية شراء البطاقات مباشرة من خلال أكشاك التحصيل على طريق (الحرانة – العمري)، أو عبر مراجعة مركز الوزارة في مديرية إدارة أصول الطرق.



وتعتمد البطاقات الجديدة تقنية الدفع اللاتلامسي المتطورة التي تتيح للمسافرين إتمام عملية الدفع بسرعة فائقة من خلال تمرير البطاقة فقط على جهاز مخصص مثبت خارج الكشك، مما يُغني السائق عن التوقف الطويل أو الحاجة للتعامل بالنقود الورقية.



وفي إطار تنويع خيارات الدفع، يمكن للمسافرين أيضًا استخدام بطاقاتهم البنكية الشخصية، سواء كانت بطاقات قيد أو ائتمان محلية، دون تحميلهم أي عمولات، في حين يتم استيفاء عمولة بنسبة 2.5% فقط عند استخدام البطاقات البنكية الصادرة عن جهات أجنبية.



ويُعد طريق (الحرانة – العمري) أحد أبرز المحاور في شبكة الطرق بالمملكة، حيث يشكل شريانًا رئيسيًا يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.



ويشهد هذا الطريق الحيوي حركة كثيفة للشاحنات المحملة بالبضائع والمسافرين، مما جعل من تحديث خدماته وتطوير البنية التحتية لعمليات الدفع فيه ضرورة ملحّة لمواكبة حجم التبادل التجاري وتسهيل عبور القوافل التجارية والمسافرين عبر الحدود، وضمان ديمومة الطريق وصيانته وفق أعلى المعايير العالمية.



وتدعو إدارة المشروع كافة الإخوة المواطنين الراغبين في الاستفسار أو الحصول على المزيد من المعلومات إلى التواصل مع خدمات المشروع على الرقم (062227581)، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل الخدمات التي تضمن سلامة وسهولة التنقل على الطرق الخارجية.

