إطلاق تطبيقين ذكيين لدعم المزارعين

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الزراعة تطبيقي "دليل مبيدات الأردن" و"الإدارة المالية للمزرعة" ضمن فعاليات مهرجان الزيتون الوطني الـ24.

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وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع سلطة وادي الأردن، التي أعلنت تبنيها لهذه التطبيقات عبر شراكتها مع القطاع الخاص وجمعيات مستخدمي المياه.

وسوف تقوم سلطة وادي الأردن بتطبيق هذه الحلول لدى 300 مزارع في وادي الأردن كمرحلة أولى، بهدف رفع الوعي بأهمية التكنولوجيا الحديثة في تحسين الممارسات الزراعية.



ويأتي اهتمام سلطة وادي الأردن بمثل هذه التطبيقات من أجل المساهمة في المحافظة على المنتج الأردني والذي تعتبر منطقة وادي الأردن من أهم مصادره وكذلك التأكيد على الأمن الغذائي في المملكة.