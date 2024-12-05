 
الخميس 2024-12-05 11:28 ص
 

إطلاق تطبيقين ذكيين لدعم المزارعين

من فعاليات إطلاق التطبيقين
من فعاليات إطلاق التطبيقين
الخميس، 05-12-2024 11:18 ص

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الزراعة  تطبيقي "دليل مبيدات الأردن" و"الإدارة المالية للمزرعة" ضمن فعاليات مهرجان الزيتون الوطني الـ24.

اضافة اعلان


وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع سلطة وادي الأردن، التي أعلنت تبنيها لهذه التطبيقات عبر شراكتها مع القطاع الخاص وجمعيات مستخدمي المياه.

 

وسوف تقوم سلطة وادي الأردن  بتطبيق هذه الحلول لدى 300 مزارع في وادي الأردن كمرحلة أولى، بهدف رفع الوعي بأهمية التكنولوجيا الحديثة في تحسين الممارسات الزراعية.


ويأتي اهتمام سلطة وادي الأردن بمثل هذه التطبيقات من أجل المساهمة في المحافظة على المنتج الأردني والذي تعتبر منطقة وادي الأردن من أهم مصادره  وكذلك التأكيد على الأمن الغذائي في المملكة.


ودعت المزارعين إلى ضرورة تحميل هذه التطبيقات والتي سوف تنعكس أهميتها على رفع مستوى كفاءة إدارة المزارع وبالتالي زيادة الدخل لدى المزارعين.

 
gnews

أحدث الأخبار

من فعاليات إطلاق التطبيقين

أخبار محلية إطلاق تطبيقين ذكيين لدعم المزارعين

ا

أسواق ومال استقرار أسعار النفط قبل اجتماع "أوبك+"

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

ف

طب وصحة مخاطر إعادة استخدام عبوات المياه وحاويات الطعام البلاستيكية

تعبيرية

فلسطين إسرائيل سلمت "حماس" اقتراحا محدثا بشأن صفقة غزة

ببلا

طب وصحة 3 نصائح لحماية العمود الفقري من الانحناء مع تقدّم العمر

ا

عربي ودولي تعليق الدراسة بسبب انقطاع الكهرباء في كوبا

تعبيرية

فيديو الوكيل هيئة النقل البري: حلول للتطبيقات غير المرخصة في الأردن قريباً



 




الأكثر مشاهدة