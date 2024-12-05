إطلاق تطبيقين ذكيين لدعم المزارعين

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع سلطة وادي الأردن، التي أعلنت تبنيها لهذه التطبيقات عبر شراكتها مع القطاع الخاص وجمعيات مستخدمي المياه.
ويأتي اهتمام سلطة وادي الأردن بمثل هذه التطبيقات من أجل المساهمة في المحافظة على المنتج الأردني والذي تعتبر منطقة وادي الأردن من أهم مصادره وكذلك التأكيد على الأمن الغذائي في المملكة.
ودعت المزارعين إلى ضرورة تحميل هذه التطبيقات والتي سوف تنعكس أهميتها على رفع مستوى كفاءة إدارة المزارع وبالتالي زيادة الدخل لدى المزارعين.
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