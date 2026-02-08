إطلاق تطبيق نقابة المهندسين وموقعها الإلكتروني بحلتهما الجديدة

الوكيل الإخباري- أطلقت نقابة المهندسين تطبيقها الجديد "JEA" إلى جانب الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة، لتطوير الخدمات المقدمة للمهندسين والمهندسات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين تجربة متلقي الخدمة.

اضافة اعلان



وقال نقيب المهندسين، عبدالله غوشه، في بيان اليوم الأحد، إن التطبيق والموقع الإلكتروني المحدث يتميزان بواجهة استخدام بسيطة وواضحة، تتيح إنجاز المعاملات خلال ثوان وبخطوات محددة وسهلة، مع إمكانية استخدام الخدمات الرقمية على مدار الساعة ومن أي موقع، بما يلبي احتياجات المهندسين ويواكب متطلبات التطور التكنولوجي.



ويجمع التطبيق، في منصة رقمية موحدة، مختلف خدمات النقابة، ويتيح للمهندسين متابعة الطلبات المقدمة للنقابة، وتقديم طلبات الانتساب، وإصدار وتجديد بطاقة العضوية، وإصدار شهادات الخبرة، وإضافة الخبرات المهنية، إلى جانب خدمات التأمين الصحي، التي تشمل تجديد الاشتراك والاطلاع على سقوف التغطية والتفاصيل الطبية للمؤمن عليهم، بما يقلل الحاجة إلى المراجعة أو الاتصال للاستفسار عن المعلومات الأساسية.



ويوفر التطبيق خدمات التقاعد، التي تمكن المشتركين والمتقاعدين من الاستعلام عن أوضاعهم المالية، والاطلاع على بياناتهم الشخصية، ومتابعة الاستفسارات وتقديم الطلبات المتعلقة بالتقاعد بسهولة ويسر، إضافة إلى إتاحة خدمات مركز التدريب، والاطلاع على الأنشطة والفعاليات النقابية المختلفة، والتسجيل والمشاركة فيها إلكترونيا.



ويشار إلى أنه يمكن للمهندسين والمهندسات تحميل التطبيق المتوفر حاليا على متاجر التطبيقات الإلكترونية (Google Play لأجهزة Android وApp Store لأجهزة iOS).



يذكر أن المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية تشمل إطلاق 29 خدمة، في حين سيتم تزويد التطبيق بالمزيد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة وعلى مراحل.