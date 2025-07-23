إطلاق تقرير أداء شركات المياه في الأردن لعام 2023

الوكيل الإخباري- أطلقت سلطة المياه/إدارة التخطيط والإدارة (PMD)/ وحدة مراقبة أداء شركات المياه (UPMU) تقرير مراقبة أداء شركات المياه في الأردن للعام 2023، بدعم من التعاون الألماني (GIZ)، والذي يشكّل محطة سنوية مهمة لتقييم أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، ويعكس التزام قطاع المياه بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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ويُعد التقرير أداة مرجعية لصنّاع القرار في القطاع، حيث يُقدّم تحليلاً مفصلاً لأداء شركات المياه الثلاث العاملة في المملكة وهي: شركة مياهنا، شركة مياه العقبة، وشركة مياه اليرموك، ويُسلّط الضوء على النجاحات والتحديات التي واجهتها هذه الشركات خلال عام 2023، مع تقديم مقارنات مفيدة تستند إلى معايير مهنية تم تطويرها خصيصًا لهذا الغرض وحسب المعايير الدولية.



وفي كلمة له بمناسبة إصدار التقرير، أكد وزير المياه والري، معالي المهندس رائد أبو السعود، أن هذا التقرير يُجسد التزام الوزارة بمواصلة تطوير القطاع ورفع كفاءته في ظل التحديات المائية المتفاقمة التي تواجه الأردن، وعلى رأسها شح الموارد وزيادة الطلب نتيجة للنمو السكاني والتغيرات المناخية، وأضاف أن التحسين المستمر في الأداء التشغيلي والمالي وجودة الخدمة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المتابعة الدقيقة والمبنية على البيانات موثوقة.



ويُبرز التقرير تطورات مهمة في مجالات جودة المياه، وكفاءة توزيعها، واستجابة الشركات لشكاوى المشتركين، إلى جانب جهود تحسين كفاءة الطاقة وخفض كلف التشغيل، وذلك ضمن إطار عام يسعى إلى ضمان استدامة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وعدالة. كما أشار إلى أهمية دور الشركات في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز مراقبة مصادر المياه الجوفية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للاستدامة البيئية.



وأشاد التقرير بالدعم المستمر من شركاء التنمية، لا سيما الجانب الألماني، والذي ساهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات وحدة UPMU واستمرار عملها كجهاز رقابي مستقل يدعم تطوير السياسات والبرامج المؤسسية في قطاع المياه.