إطلاق حاضنة الابتكار والتقنيات الزراعية الأردنية

وبحسب بيان الجمعية اليوم الخميس، يأتي إطلاق الحاضنة في ظل التحديات المتسارعة التي يواجهها القطاع الزراعي، بما في ذلك التغيرات المناخية، وشح الموارد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يستدعي تبني حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي، وتعزيز دور الرياديين في تقديم نماذج أعمال زراعية مستدامة وقابلة للتوسع، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وتمثل الحاضنة بيئة ريادية متكاملة تهدف إلى احتضان وتطوير الأفكار الزراعية المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ناجحة، من خلال تقديم برامج احتضان وتسريع متخصصة في التقنيات الزراعية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، والإرشاد والتوجيه، وربط الرياديين بمصادر التمويل والاستثمار، ودعم وصولهم إلى الأسواق، بما يعزز من فرص نجاح المشاريع واستدامتها، ويرفع من تنافسية القطاع الزراعي الأردني على المستويين المحلي والإقليمي.
وأكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة أن مستقبل الزراعة في الأردن يعتمد على التحول نحو الزراعة الذكية القائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وهذه الحاضنة تشكل منصة وطنية حقيقية لاحتضان أفكار الشباب وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ناجحة، مضيفا أن النقابة ستعمل على تسخير إمكانياتها وفروعها وكوادرها الفنية لدعم برامج الحاضنة.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الدكتور عماد عياصرة أن الحاضنة تمثل ترجمة عملية لرؤية الجمعية في بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال الزراعية، مشيرا إلى أن حاضنة "أجريتك الأردن" ليست مجرد مشروع، بل منصة وطنية لصناعة الفرص، وبيئة تمكينية لتحويل الأفكار الريادية إلى شركات ناشئة قادرة على النمو والمنافسة.
