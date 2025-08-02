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إطلاق حزمة جديدة ضمن "أردننا جنة" لتنشيط السياحة في البترا

البترا
البترا
 
السبت، 02-08-2025 06:23 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن إطلاق حزمة جديدة من رحلات برنامج "أردننا جنة"، لتنشيط الحركة السياحية في مدينة البترا، من خلال تخصيص رحلات مبيت في المدينة، في إطار مراجعة شاملة للبرنامج واستجابة لتحديات القطاع السياحي نتيجة الأحداث الإقليمية.

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وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن إطلاق هذه الحزمة، التي تُقدّر قيمتها ب1.5 مليون دينار من موازنة البرنامج إلى جانب المساهمات المباشرة من المشاركين، يأتي في إطار جهودها لتعزيز الحركة السياحية في مدينة البترا، وتمكين لمجتمعات المحلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج بما يتماشى مع مستجدات القطاع السياحي.

 
 
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