إطلاق حزمة جديدة ضمن "أردننا جنة" لتنشيط السياحة في البترا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن إطلاق حزمة جديدة من رحلات برنامج "أردننا جنة"، لتنشيط الحركة السياحية في مدينة البترا، من خلال تخصيص رحلات مبيت في المدينة، في إطار مراجعة شاملة للبرنامج واستجابة لتحديات القطاع السياحي نتيجة الأحداث الإقليمية.

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