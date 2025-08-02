إطلاق حزمة جديدة ضمن "أردننا جنة" لتنشيط السياحة في البترا

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن إطلاق هذه الحزمة، التي تُقدّر قيمتها ب1.5 مليون دينار من موازنة البرنامج إلى جانب المساهمات المباشرة من المشاركين، يأتي في إطار جهودها لتعزيز الحركة السياحية في مدينة البترا، وتمكين لمجتمعات المحلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج بما يتماشى مع مستجدات القطاع السياحي.
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