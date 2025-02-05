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إطلاق حملة "الشتاء الآمن" في جرش

جانب من الحملة
جانب من الحملة
الأربعاء، 05-02-2025 08:57 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديريتا الشرطة والتربية، حملة الشتاء الآمن "معًا نصل آمنين" في قاعة مدرسة الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح الأساسية المختلطة بمحافظة جرش.

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وأكد مدير الشرطة العميد علاء المومني، أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الأمنية والتربوية؛ لتعزيز الوعي المروري، داعيًا إلى الالتزام بقواعد السير لتجنب الحوادث خاصة خلال الظروف الجوية الصعبة.


وأشار مدير التربية وائل أبو عزام، إلى أهمية المبادرات التوعوية في تعزيز ثقافة السلامة المرورية بين الطلبة، ودورها في بناء شخصية واعية ومسؤولة.


وبينت مديرة المدرسة، أمل عتمة، أهمية هذه المبادرات في تعزيز الوعي المروري بين الطلبة، وغرس مفاهيم السلامة المرورية، مشيدة بأهمية التعاون بين المؤسسات الأمنية والتعليمية في إنجاح مثل هذه المبادرات.

 
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