إطلاق حملة "الشتاء الآمن" في جرش

وأكد مدير الشرطة العميد علاء المومني، أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الأمنية والتربوية؛ لتعزيز الوعي المروري، داعيًا إلى الالتزام بقواعد السير لتجنب الحوادث خاصة خلال الظروف الجوية الصعبة.
وأشار مدير التربية وائل أبو عزام، إلى أهمية المبادرات التوعوية في تعزيز ثقافة السلامة المرورية بين الطلبة، ودورها في بناء شخصية واعية ومسؤولة.
وبينت مديرة المدرسة، أمل عتمة، أهمية هذه المبادرات في تعزيز الوعي المروري بين الطلبة، وغرس مفاهيم السلامة المرورية، مشيدة بأهمية التعاون بين المؤسسات الأمنية والتعليمية في إنجاح مثل هذه المبادرات.
-
أخبار متعلقة
-
تعليق دوام مدارس في المملكة الخميس- اسماء
-
الأمن العام يعلن تأجيل أقساط السلف لشهري شباط وآذار
-
الملك يؤكد لغوتيريش ضرورة دعم الفلسطينيين في نيل كامل حقوقهم
-
الملك يحذر من تهجير الفلسطينيين: أي حل لن يكون على حساب أمن واستقرار الأردن
-
صدور إرادة ملكية سامية
-
محافظ إربد يحذر
-
الرئيس الألماني يغادر الأردن
-
الملك يلتقي رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان