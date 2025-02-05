إطلاق حملة "الشتاء الآمن" في جرش

الوكيل الإخباري- أطلقت مديريتا الشرطة والتربية، حملة الشتاء الآمن "معًا نصل آمنين" في قاعة مدرسة الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح الأساسية المختلطة بمحافظة جرش.

اضافة اعلان



وأكد مدير الشرطة العميد علاء المومني، أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الأمنية والتربوية؛ لتعزيز الوعي المروري، داعيًا إلى الالتزام بقواعد السير لتجنب الحوادث خاصة خلال الظروف الجوية الصعبة.



وأشار مدير التربية وائل أبو عزام، إلى أهمية المبادرات التوعوية في تعزيز ثقافة السلامة المرورية بين الطلبة، ودورها في بناء شخصية واعية ومسؤولة.