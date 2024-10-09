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إطلاق حملة لتنظيف الشاطئ الأزرق في محمية العقبة البحرية

حملة تنظيف للشاطئ الأزرق في محمية العقبة البحرية
حملة تنظيف للشاطئ الأزرق في محمية العقبة البحرية
الأربعاء، 09-10-2024 06:01 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبرنامجي الأمم المتحدة الإنمائي، والتعاون الإقليمي لحوض المتوسط ومحمية العقبة البحرية، اليوم الأربعاء، حملة تنظيف للشاطئ الأزرق في محمية العقبة البحرية تحت شعار "خليها نظيفة ".

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وقال مفوض البيئة والمحميات الطبيعية في سلطة منطقة العقبة الدكتور ايمن سليمان، خلال رعايته حفل الإطلاق، إن الحملة تأتي استكمالًا لجهود السلطة بالتعاون مع شركائها من القطاع البحري والبيئي للحفاظ على البيئة البحرية في العقبة.

 
gnews

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