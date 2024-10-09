إطلاق حملة لتنظيف الشاطئ الأزرق في محمية العقبة البحرية

الوكيل الإخباري- أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبرنامجي الأمم المتحدة الإنمائي، والتعاون الإقليمي لحوض المتوسط ومحمية العقبة البحرية، اليوم الأربعاء، حملة تنظيف للشاطئ الأزرق في محمية العقبة البحرية تحت شعار "خليها نظيفة ".

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