إطلاق حملة لتنظيف الشاطئ الأزرق في محمية العقبة البحرية

وقال مفوض البيئة والمحميات الطبيعية في سلطة منطقة العقبة الدكتور ايمن سليمان، خلال رعايته حفل الإطلاق، إن الحملة تأتي استكمالًا لجهود السلطة بالتعاون مع شركائها من القطاع البحري والبيئي للحفاظ على البيئة البحرية في العقبة.
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