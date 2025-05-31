السبت 2025-05-31 08:51 م
 

إطلاق حملة للتوعية بأضرار التدخين والترويج لعيادات الإقلاع

وزارة الصحة
وزارة الصحة
 
السبت، 31-05-2025 08:35 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت وزارة الصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى والجمعية الملكية للتوعية الصحية، حملة توعوية حول أهمية الوقاية من أضرار التدخين بجميع أشكاله وأنواعه، والترويج لعيادات الإقلاع عن التدخين.

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وتُعدّ هذه الحملة إحدى الفعاليات الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الذي يُصادف 31 أيار من كل عام، في إطار توحيد الجهود الوطنية في مجال التوعية، وإحداث تغيير سلوكي واجتماعي يهدف إلى مكافحة التدخين، وزيادة المعرفة بخدمات الإقلاع عن التدخين التي توفرها الوزارة ضمن 29 عيادة منتشرة في مختلف محافظات المملكة.


وتشمل هذه الخدمات: التوعية والتثقيف، الدعم النفسي، العلاج السلوكي والدوائي، والاستشارات الطبية، وجميعها تُقدَّم مجانًا وبإشراف كادر طبي متخصص.


وتُساهم أمانة عمّان الكبرى في هذه الجهود الوطنية من خلال تشغيل ثلاث عيادات للإقلاع عن التدخين، بكوادر مؤهلة ومدرّبة، موزّعة في: مجمع الدوائر في العبدلي، متنزه عمّان القومي، وحدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين. وتقدم هذه العيادات خدماتها مجانًا للمواطنين وموظفي الأمانة، دعمًا لتعزيز الوصول المجتمعي إلى خدمات الإقلاع عن التدخين، وتوفير بيئة صحية خالية من التبغ في العاصمة.

 
gnews

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