إطلاق خدمات وحدة دعم التشغيل في الزرقاء

وقال مساعد الأمين العام للوزارة الدكتور عبد الله الجبور، خلال إطلاق الخدمات، إن دور الأساسي للوزارة يكمن في تنظيم سوق العمل، ما يسهم بفتح الباب أمام الشباب للعمل في كافة القطاعات من خلال التشبيك بين الباحثين عن العمل مع القطاع الخاص.
وأكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل والذي يعمل على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وفي جميع المحافظات ومن مختلف المؤهلات العلمية للشباب من الفئة العمرية (18-40) عاما، داعيا الشركات في المفرق والزرقاء للتسجيل بالبرنامج للاستفادة من الدعم الذي يقدمه لدعم أجور العاملين بمقدار 130 دينارا شهريا كمساهمة في الأجر واشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل مواصلات.
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