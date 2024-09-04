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إطلاق خدمات وحدة دعم التشغيل في الزرقاء

وزارة العمل
وزارة العمل
الأربعاء، 04-09-2024 05:20 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، في غرفة صناعة الزرقاء، خدمات وحدة دعم التشغيل، بالشراكة مع مشروع التجارة لأجل التشغيل (Trade for Employment) المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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وقال مساعد الأمين العام للوزارة الدكتور عبد الله الجبور، خلال إطلاق الخدمات، إن دور الأساسي للوزارة يكمن في تنظيم سوق العمل، ما يسهم بفتح الباب أمام الشباب للعمل في كافة القطاعات من خلال التشبيك بين الباحثين عن العمل مع القطاع الخاص.


وأكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل والذي يعمل على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وفي جميع المحافظات ومن مختلف المؤهلات العلمية للشباب من الفئة العمرية (18-40) عاما، داعيا الشركات في المفرق والزرقاء للتسجيل بالبرنامج للاستفادة من الدعم الذي يقدمه لدعم أجور العاملين بمقدار 130 دينارا شهريا كمساهمة في الأجر واشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل مواصلات.

 
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