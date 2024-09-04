إطلاق خدمات وحدة دعم التشغيل في الزرقاء

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، في غرفة صناعة الزرقاء، خدمات وحدة دعم التشغيل، بالشراكة مع مشروع التجارة لأجل التشغيل (Trade for Employment) المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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وقال مساعد الأمين العام للوزارة الدكتور عبد الله الجبور، خلال إطلاق الخدمات، إن دور الأساسي للوزارة يكمن في تنظيم سوق العمل، ما يسهم بفتح الباب أمام الشباب للعمل في كافة القطاعات من خلال التشبيك بين الباحثين عن العمل مع القطاع الخاص.