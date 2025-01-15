إطلاق خدمة الباص المتنقل لتعزيز الخدمات البريدية في محطات مختلفة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، أن خدمة الباص المتنقل التي أطلقها البريد بداية الأسبوع الحالي لتقديم خدمات متنوعة عبر محطات مختلفة، تهدف إلى الوصول لجميع شرائح المجتمع.

اضافة اعلان



وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الباص سيتنقل الفترة المقبلة إلى أماكن التجمعات والمهرجانات والاحتفالات وفي أي مناسبات أخرى تستدعي تقديم خدمات بريدية، ومواعيد تواجده تُحدد بشكل أسبوعي بناءً على الحاجة والكثافة السكانية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تشمل تشغيل محطتين متنقلتين.



وبين الداوود أن الباص المتنقل يتواجد حاليًا عند مبنى دائرة أراضي جنوب عمان لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بأقل عمولة للمواطنين، حيث إن عمولة البريد الأردني محددة من قبل البنك المركزي.