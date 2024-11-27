إطلاق خطة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء في البترا

الوكيل الإخباري- أطلقت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي خطتها للتعامل مع الظروف والتطورات الجوية خلال فصل الشتاء.

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وأكد رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في لواء البترا، وزوار المدينة الوردية، والعمل بما يتناسب مع خصوصية الموقع الأثري والحفاظ عليه كموقع تراث عالمي واستدامته.