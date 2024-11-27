إطلاق خطة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء في البترا

وأكد رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في لواء البترا، وزوار المدينة الوردية، والعمل بما يتناسب مع خصوصية الموقع الأثري والحفاظ عليه كموقع تراث عالمي واستدامته.
من جانبه، قال رئيس لجنة طوارئ الشتاء مفوض البنية التحتية والاستثمار في السلطة المهندس محمد الهباهبة، خلال جولة في المدينة، إن السلطة ستعمل على تحديث نظام الإنذار المبكر لخطر الفيضان، واستحداث محطات جديدة لتعزيز منظومة النظام في التنبؤ بخطر الفيضان، من أجل التعامل بما يضمن السلامة العامة للمواطنين وزوار البترا على حد سواء.
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