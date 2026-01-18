إطلاق دراسة أثر استراتيجية التعليم الدامج في تحسين أداء الطلبة ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، نتائج دراسة أثر الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2020-2030) في تحسين أداء الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الدامجة.

وقال أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، خلال رعايته حفل الإطلاق مندوبا عن الوزير، إن نتائج الدراسة أظهرت أثرا واضحا للاستراتيجية العشرية في زيادة عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية، ما يعكس تطور السياسات الداعمة للتعليم الدامج، وتحسن إجراءات الوصول إلى التعليم، وتوسع نطاق الخدمات المقدمة، بما يسهم في ضمان حق الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم ضمن بيئة مدرسية دامجة.



وأكد العجارمة أن دراسة أثر الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج تمثل خطوة مهمة في مسار تقييم أثر السياسات التعليمية، من خلال تركيزها على قياس النتائج الفعلية للاستراتيجية، وتوفير معطيات واضحة تساعد في فهم ما تحقق وما يتطلب مزيدا من العمل والتطوير، مبينا أن مثل هذه الدراسات تشكل أداة أساسية لدعم التخطيط التربوي المبني على البيانات، وتعزيز جودة القرار، وربط السياسات بالأثر الحقيقي على الطلبة.