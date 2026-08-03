إطلاق دراسة حول إدماج نهج التغيير السلوكي بين الأطفال والشباب

الوكيل الإخباري- أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الاثنين، دراسة حول "إدماج نهج التغيير السلوكي والاجتماعي في التدخلات الوقائية بين الأطفال والشباب في الأردن، بعنوان "توليد الأدلة العلمية لبناء برنامج شامل للوقاية من استخدام المواد بين الأطفال والشباب في الأردن"، وذلك بحضور ممثلين عن مديرية الأمن العام والوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.

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