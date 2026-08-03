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إطلاق دراسة حول إدماج نهج التغيير السلوكي بين الأطفال والشباب

إطلاق دراسة حول إدماج نهج التغيير السلوكي بين الأطفال والشباب
إطلاق دراسة حول إدماج نهج التغيير السلوكي بين الأطفال والشباب
 
الإثنين، 03-08-2026 02:13 م

الوكيل الإخباري-    أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الاثنين، دراسة حول "إدماج نهج التغيير السلوكي والاجتماعي في التدخلات الوقائية بين الأطفال والشباب في الأردن، بعنوان "توليد الأدلة العلمية لبناء برنامج شامل للوقاية من استخدام المواد بين الأطفال والشباب في الأردن"، وذلك بحضور ممثلين عن مديرية الأمن العام والوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.

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وهدفت الدراسة التي شملت ثلاث فئات عمرية: 10–14، و15–17، و18–25 عاما جرى استقطابهم من المدارس والجامعات والمراكز المهنية والشبابية والمؤسسات المجتمعية، إلى تحليل العوامل الفردية والأسرية والمجتمعية والمؤسسية المؤثرة في السلوكيات الخطرة لدى الأطفال والشباب، وفهم أدوارها وتفاعلها في تشكيل هذه السلوكيات، بما يدعم تصميم تدخلات أكثر فاعلية للوقاية والاستجابة.

 
 


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