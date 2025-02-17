إطلاق دليل إنشاء الحضانات المنزلية

وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إن الاستثمار في الأطفال ضرورة وطنية لبناء معايير الرعاية في الطفولة التي ساهمت في الارتقاء بواقع الحضانات المنزلية وعززت من الإقبال على الاستثمار وإنشائها وفق معايير الدليل.
وأضاف، إن مأسسة الخدمة الاجتماعية يسرت إنشاء الحضانات المنزلية وغذت فكرة أن الأهل هم المساهمون في تقييم الخدمة المقدمة في هذه الحضانات وهم من يقدمون التغذية الراجعة لجودة الخدمة وبالتالي تقويم اي خلل فيها.
وبين أن إطلاق هذا الدليل هو ترجمة لتعليمات ترخيص الحضانات المنزلية الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية عام 2021 لتوفير بيئة رعاية آمنة للأطفال وتوفير تشريعات تحميهم، إذ يعتبر ترخيص الحضانات وفق معايير هذا الدليل بمثابة ضمانة ورعاية متكاملة للأطفال.
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