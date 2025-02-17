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إطلاق دليل إنشاء الحضانات المنزلية

حضانة
حضانة
الإثنين، 17-02-2025 03:25 م

الوكيل الإخباري-   أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا اليوم الاثنين، دليل إجراءات ومعايير إنشاء وتشغيل الحضانات المنزلية في الأردن، ضمن مشروع تخفيف العبء الرعائي عن النساء ورفع مشاركتهن الاقتصادية (بكرة).

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وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إن الاستثمار في الأطفال ضرورة وطنية لبناء معايير الرعاية في الطفولة التي ساهمت في الارتقاء بواقع الحضانات المنزلية وعززت من الإقبال على الاستثمار وإنشائها وفق معايير الدليل.


وأضاف، إن مأسسة الخدمة الاجتماعية يسرت إنشاء الحضانات المنزلية وغذت فكرة أن الأهل هم المساهمون في تقييم الخدمة المقدمة في هذه الحضانات وهم من يقدمون التغذية الراجعة لجودة الخدمة وبالتالي تقويم اي خلل فيها.

 

 وأكد أن الاهتمام بإنشاء حضانات منزلية يعزز من جوانب الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويمكن الأطفال من الحصول على خبرات ثرية متنوعة داخل بيئة آمنة تراعي خصائصهم النمائية، وتسهم في تكوين قدراتهم الذهنية والشخصية واكتساب السلوك الاجتماعي السليم.


وبين أن إطلاق هذا الدليل هو ترجمة لتعليمات ترخيص الحضانات المنزلية الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية عام 2021 لتوفير بيئة رعاية آمنة للأطفال وتوفير تشريعات تحميهم، إذ يعتبر ترخيص الحضانات وفق معايير هذا الدليل بمثابة ضمانة ورعاية متكاملة للأطفال.

 
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