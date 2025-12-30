الثلاثاء 2025-12-30 02:42 م

إطلاق دورة المشروعات المدعومة من صندوق حماية البيئة لعام 2026

الثلاثاء، 30-12-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة البيئة/ صندوق حماية البيئة عن إطلاق دورة المشروعات المدعومة من الصندوق لعام 2026، والتي تستهدف تمكين الشباب والمرأة في المناطق الريفية من خلال تنفيذ مشروعات بيئية تسهم بتعزيز الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الإنتاجية البيئية، والحفاظ على النظم البيئية، والحصاد المائي، وزيادة الرقعة الخضراء.

وبينت الوزارة أن سقف مساهمة صندوق حماية البيئة لكل مشروع يبلغ بحد أعلى 10 آلاف دينار، مشيرة إلى أن اختيار المشروعات سيتم وفق الأقاليم (الشمال، الوسط، الجنوب)، وبواقع دعم خمسة مشروعات كحد أقصى في كل إقليم.

 
 


