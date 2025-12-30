إطلاق دورة المشروعات المدعومة من صندوق حماية البيئة لعام 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة البيئة/ صندوق حماية البيئة عن إطلاق دورة المشروعات المدعومة من الصندوق لعام 2026، والتي تستهدف تمكين الشباب والمرأة في المناطق الريفية من خلال تنفيذ مشروعات بيئية تسهم بتعزيز الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الإنتاجية البيئية، والحفاظ على النظم البيئية، والحصاد المائي، وزيادة الرقعة الخضراء.

اضافة اعلان