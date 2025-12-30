إطلاق دورة المشروعات المدعومة من صندوق حماية البيئة لعام 2026

وبينت الوزارة أن سقف مساهمة صندوق حماية البيئة لكل مشروع يبلغ بحد أعلى 10 آلاف دينار، مشيرة إلى أن اختيار المشروعات سيتم وفق الأقاليم (الشمال، الوسط، الجنوب)، وبواقع دعم خمسة مشروعات كحد أقصى في كل إقليم.
-
أخبار متعلقة
-
قرابة 445 ألف لاجئ في الأردن وعودة أكثر من 177 ألف لاجئ سوري طوعا لنهاية 2025
-
أمانة عمّان: 4600 من كوادرنا تعاملت مع 235 ملاحظة خلال المنخفض
-
أوقاف الكورة تعقد امتحان المستوى لنحو 168 من الأئمة والواعظات
-
منصة خيرات الدار… سوق الكتروني أردني للمنتجات المحلية والمنزلية – رابط التسجيل
-
مدير الأمن العام يتفقد الدفاع المدني ومركز القيادة والسيطرة (911)
-
الجمارك: نظام التدقيق اللاحق انطلاقة جديدة بالعمل الجمركي تعزز ثقافة الإلتزام
-
4210 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين
-
إدارة التنفيذ القضائي تتيح خدمة الاستعلام عن منع السفر عبر الهاتف والرسائل النصية