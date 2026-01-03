إطلاق دورة برامجية جديدة لإذاعة بلدية مادبا الكبرى

الوكيل الإخباري- أطلقت إذاعة بلدية مادبا الكبرى، الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة البلدية "إذاعة صوت مادبا" في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الإعلامي الخدمي للإذاعة.

وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، إن إذاعة البلدية تعد ذراعا إعلاميا خدميا حريصا على خدمة الوطن والمواطن، مؤكدا أنها تمثل نبض الشارع وصوت المواطنين وهمومهم اليومية.



وأضاف إن الدورة البرامجية الجديدة جاءت بتنوع مدروس في المحتوى والموضوعات، لتلبي مختلف الأذواق، وتغطي الجوانب الحياتية والخدمية والثقافية والاجتماعية، بما يعزز التواصل بين البلدية والمجتمع المحلي ويرتقي برسالة الإعلام البلدي.



وقال مشرف الإذاعة عبد اللطيف الأزايدة، إن الدورة الجديدة تضم باقة واسعة من البرامج المتنوعة، لا سيما تلك التي تروي السردية الأردنية وتعزز الهوية والتاريخ الأردني ومنها: الأردن تاريخ وحضارة، من أقوال القائد، شهداؤنا وغيرها.

وأضاف إن الخطة البرامجية تتضمن تركيزا واضحا على بث الأغاني الوطنية والتراثية الأردنية، القديمة والحديثة، بما يعزز الانتماء والهوية الوطنية، موضحا أنها تشمل أيضا عددا من البرامج الدينية والثقافية والاجتماعية التي تعالج قضايا المجتمع عامة، واهتمامات المرأة والشباب على وجه الخصوص.



وأشار إلى أن هناك مجموعة من البرامج المباشرة التي تعنى بقضايا المواطنين وهمومهم اليومية أبرزها: صباح الخير يا مادبا، الديرة، القانون والمواطن، أهل الريادة، الرياضة والشباب، صحتك تهمنا، واحة الإيمان، وحديث مادبا.