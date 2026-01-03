إطلاق دورة برامجية جديدة لإذاعة بلدية مادبا الكبرى

وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، إن إذاعة البلدية تعد ذراعا إعلاميا خدميا حريصا على خدمة الوطن والمواطن، مؤكدا أنها تمثل نبض الشارع وصوت المواطنين وهمومهم اليومية.
وقال مشرف الإذاعة عبد اللطيف الأزايدة، إن الدورة الجديدة تضم باقة واسعة من البرامج المتنوعة، لا سيما تلك التي تروي السردية الأردنية وتعزز الهوية والتاريخ الأردني ومنها: الأردن تاريخ وحضارة، من أقوال القائد، شهداؤنا وغيرها.
وأضاف إن الخطة البرامجية تتضمن تركيزا واضحا على بث الأغاني الوطنية والتراثية الأردنية، القديمة والحديثة، بما يعزز الانتماء والهوية الوطنية، موضحا أنها تشمل أيضا عددا من البرامج الدينية والثقافية والاجتماعية التي تعالج قضايا المجتمع عامة، واهتمامات المرأة والشباب على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من البرامج المباشرة التي تعنى بقضايا المواطنين وهمومهم اليومية أبرزها: صباح الخير يا مادبا، الديرة، القانون والمواطن، أهل الريادة، الرياضة والشباب، صحتك تهمنا، واحة الإيمان، وحديث مادبا.
ونوه الأزايدة إلى أن الإذاعة تعمل حاليا على إعداد دورة برامجية دينية خاصة، بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، بما ينسجم مع روحانية الشهر الفضيل.
-
أخبار متعلقة
-
سلطة وادي الأردن توقّع اتفاقيات مع جمعيات مستخدمي المياه
-
واقع التعليم في لواء القويسمة بالأرقام
-
بلدية إربد تمهل جميع المتعهدين أسبوعا لتصويب ومعالجة الحفر في الشوارع
-
أمانة عمان ترفد بلدية الطفيلة الكبرى بكوادر وآليات لمعالجة أضرار الأمطار
-
إغلاق طريق السلط - وادي شعيب - الأغوار الوسطى بسبب الانهيارات
-
البريد الأردني يفعّل 110 نوافذ بريدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية
-
جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية
-
طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد