إطلاق دورة تدريبية في الطفيلة لتأهيل الشباب في صناعة منتجات الألبان

الوكيل الإخباري - أطلق معهد التدريب المهني للذكور في الطفيلة، بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية سيدات أهل الهمة الخيرية، اليوم الاثنين، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "صانع منتجات ألبان"، وذلك ضمن مشروع "تحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة وخارجها – أرضي"، الذي يهدف إلى تعزيز المهارات الزراعية لدى الباحثين عن العمل.

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وتُعقد الدورة في قاعة الجمعية بمشاركة 17 شاباً وفتاة من أبناء المجتمع المحلي، وتستمر ثلاثة أشهر، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية والنظرية في مجال تصنيع مشتقات الألبان، بما يُمكّنهم من دخول سوق العمل أو إطلاق مشاريعهم الإنتاجية الخاصة.



وأوضح مدير المعهد في الطفيلة، المهندس بكر الرعود، أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود المشروع لتأهيل وتمكين الشباب والنساء، ورفع كفاءاتهم المهنية، مبينا أن مشروع "أرضي" يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الريفية المستدامة من خلال دعم الموارد البشرية بالمهارات الحديثة المطلوبة في القطاعين الزراعي والإنتاجي.



وأضاف الرعود أن البرنامج يتضمن تدريبات عملية ونظرية تحت إشراف مختصين في التصنيع الغذائي، وفي مقدمتهم رئيسة جمعية "أهل الهمة"، الدكتورة خولة الكلالدة حيث يركّز التدريب على إنتاج أصناف مميزة من الألبان والأجبان ذات جودة عالية، إلى جانب التعريف بأسس الجودة والتسويق الزراعي.