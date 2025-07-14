إطلاق دورة تدريبية في الطفيلة لتأهيل الشباب في صناعة منتجات الألبان

وتُعقد الدورة في قاعة الجمعية بمشاركة 17 شاباً وفتاة من أبناء المجتمع المحلي، وتستمر ثلاثة أشهر، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية والنظرية في مجال تصنيع مشتقات الألبان، بما يُمكّنهم من دخول سوق العمل أو إطلاق مشاريعهم الإنتاجية الخاصة.
وأوضح مدير المعهد في الطفيلة، المهندس بكر الرعود، أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود المشروع لتأهيل وتمكين الشباب والنساء، ورفع كفاءاتهم المهنية، مبينا أن مشروع "أرضي" يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الريفية المستدامة من خلال دعم الموارد البشرية بالمهارات الحديثة المطلوبة في القطاعين الزراعي والإنتاجي.
وأضاف الرعود أن البرنامج يتضمن تدريبات عملية ونظرية تحت إشراف مختصين في التصنيع الغذائي، وفي مقدمتهم رئيسة جمعية "أهل الهمة"، الدكتورة خولة الكلالدة حيث يركّز التدريب على إنتاج أصناف مميزة من الألبان والأجبان ذات جودة عالية، إلى جانب التعريف بأسس الجودة والتسويق الزراعي.
وأشار إلى أن هذه الدورة تفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركين لإنشاء مشاريع ذاتية مستدامة، تسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الدخل في المجتمعات المحلية.
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