الإثنين 2025-12-08 08:01 م

إطلاق دورة حول جودة الإدارة التربوية رقمياً

إطلاق دورة حول جودة الإدارة التربوية رقمياً
إطلاق دورة حول جودة الإدارة التربوية رقمياً
الإثنين، 08-12-2025 06:48 م
الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الاثنين أعمال دورة تدريبية تعقدها اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بعنوان: "تحسين جودة أداء الإدارة التربوية رقمياً في حالات الطوارئ والأزمات"، ضمن إطار خطة عمل المنظمة العربية للسنوات 2025–2026.اضافة اعلان


وقال أمين سر اللجنة الوطنية سلطان الخليف، إن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تنفيذ خطة استراتيجية طموحة للارتقاء بجودة منظومة التعليم، وتحديث أنظمة الإدارة والإشراف، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية.

وأشار إلى أن الأردن كان من الدول السباقة في تقديم التزام وطني واضح خلال قمة تحويل التعلم في نيويورك عام 2022، مؤكداً أهمية الحوكمة الرشيدة، والتعليم الدامج، والتحول الرقمي، ومأسسة جمع البيانات في تحسين عملية اتخاذ القرار التربوي.

وبين أن التعاون المتواصل مع "الألكسو" يشكل قيمة مضافة للجهود الوطنية، مثمناً دورها الداعم للدول العربية في بناء قدرات مؤسساتها التعليمية، والارتقاء بكفاءتها وجاهزيتها للمستقبل.

من جانبه، قال ممثل "الألكسو"، أسامة حبش، إن التحول الرقمي في الأنظمة التعليمية أصبح ضرورة ملحة تفرضها التطورات العالمية، والأزمات المتمثلة في الجوائح والكوارث الطبيعية، ما يجعل من إعادة هندسة العمليات التعليمية والإدارية ضرورة لضمان استفادة الطالب والمعلم ضمن بيئة تتيح استخدام التكنولوجيا بدقة وكفاءة، وبما ينسجم مع متطلبات العصر الحديث.

وأضاف، إن المنظمة تؤمن بضرورة تمكين القيادات التربوية من التعامل مع الأزمات باستخدام أدوات وتقنيات رقمية متقدمة، بما يسهم في استمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.

ويشارك في الورشة خبراء وتربويون وممثلون عن المؤسسات العاملة في قطاع التعليم، بما يسهم في تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لضمان استمرارية العملية التعليمية في مختلف الأزمات.

ومن المتوقع أن تختتم الورشة أعمالها بتوصيات عملية تعزز كفاءة الإدارة التربوية، وترفع قدرتها على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، بما يدعم تطوير منظومات التعليم وتحسين جاهزيتها الرقمية على المستويين الوطني والعربي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي انطلاق أعمال المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية

أمسية شعرية باتحاد الكتاب تتغنى بالأردن

أخبار محلية أمسية شعرية باتحاد الكتاب تتغنى بالأردن

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات باستثناء بنزين 90

أخبار محلية توضيح من وزارة الطاقة حول أسعار المشتقات النفطية عالمياً

بوتين يأمر بتقليل العمالة غير القانونية وجعل الاقتصاد أكثر شفافية

عربي ودولي بوتين يأمر بتقليل العمالة غير القانونية وجعل الاقتصاد أكثر شفافية

ب

أخبار محلية اجتماع في المفرق يبحث التحديات الناجمة عن الحالة الجوية الأخيرة

ل

أخبار محلية 3 اتفاقيات تعاون لتدريب كوادر مستشفى الجامعة

الأردن يستضيف جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا

أخبار محلية الأردن يستضيف جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا

مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي أبو خرمة والسمارنة

أخبار محلية مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي أبو خرمة والسمارنة



 






الأكثر مشاهدة