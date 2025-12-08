إطلاق دورة حول جودة الإدارة التربوية رقمياً

06:48 م

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الاثنين أعمال دورة تدريبية تعقدها اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بعنوان: "تحسين جودة أداء الإدارة التربوية رقمياً في حالات الطوارئ والأزمات"، ضمن إطار خطة عمل المنظمة العربية للسنوات 2025–2026.





وقال أمين سر اللجنة الوطنية سلطان الخليف، إن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تنفيذ خطة استراتيجية طموحة للارتقاء بجودة منظومة التعليم، وتحديث أنظمة الإدارة والإشراف، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية.



وأشار إلى أن الأردن كان من الدول السباقة في تقديم التزام وطني واضح خلال قمة تحويل التعلم في نيويورك عام 2022، مؤكداً أهمية الحوكمة الرشيدة، والتعليم الدامج، والتحول الرقمي، ومأسسة جمع البيانات في تحسين عملية اتخاذ القرار التربوي.



وبين أن التعاون المتواصل مع "الألكسو" يشكل قيمة مضافة للجهود الوطنية، مثمناً دورها الداعم للدول العربية في بناء قدرات مؤسساتها التعليمية، والارتقاء بكفاءتها وجاهزيتها للمستقبل.



من جانبه، قال ممثل "الألكسو"، أسامة حبش، إن التحول الرقمي في الأنظمة التعليمية أصبح ضرورة ملحة تفرضها التطورات العالمية، والأزمات المتمثلة في الجوائح والكوارث الطبيعية، ما يجعل من إعادة هندسة العمليات التعليمية والإدارية ضرورة لضمان استفادة الطالب والمعلم ضمن بيئة تتيح استخدام التكنولوجيا بدقة وكفاءة، وبما ينسجم مع متطلبات العصر الحديث.



وأضاف، إن المنظمة تؤمن بضرورة تمكين القيادات التربوية من التعامل مع الأزمات باستخدام أدوات وتقنيات رقمية متقدمة، بما يسهم في استمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.



ويشارك في الورشة خبراء وتربويون وممثلون عن المؤسسات العاملة في قطاع التعليم، بما يسهم في تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لضمان استمرارية العملية التعليمية في مختلف الأزمات.



ومن المتوقع أن تختتم الورشة أعمالها بتوصيات عملية تعزز كفاءة الإدارة التربوية، وترفع قدرتها على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، بما يدعم تطوير منظومات التعليم وتحسين جاهزيتها الرقمية على المستويين الوطني والعربي.

