إطلاق دورة فن الفسيفساء في دارة الكرك الثقافية

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية الكرك الكبرى بالشراكة مع مديرية التدريب المهني، أمس الخميس، في دارة الكرك الثقافية التابعة للبلدية، دورة تدريبية متخصصة في فن الفسيفساء، تستهدف فئة الشباب من المهتمين بالحرف اليدوية والفنون التراثية.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة البلدية محمد المناصير، إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البلدية في الحفاظ على التراث الفني الأردني، وتعزيز المهارات الإبداعية والمهنية لدى شباب محافظة الكرك، وفتح آفاق جديدة نحو التمكين الفني وفرص العمل في المجالات الحرفية.