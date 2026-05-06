إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العقبة والرياض وأبو ظبي

الوكيل الإخباري- وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتفاقية تعاون مع شركة الملكية الأردنية لإطلاق رحلات جوية دولية مباشرة ومنتظمة بين العقبة وكل من الرياض وأبو ظبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.





وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس المفوضين شادي رمزي المجالي، حيث وقّعها عن السلطة مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت حسان النابلسي، فيما وقّعها عن الملكية الأردنية رئيس القطاع التجاري كريم مخلوف.



وبموجب الاتفاقية، سيتم تشغيل رحلات مباشرة بواقع رحلتين أسبوعيًا لكل وجهة عبر مطار الملك الحسين الدولي، على أن يبدأ تشغيل خط أبو ظبي في 18 أيلول 2026، وخط الرياض في 24 أيلول 2026.



وقال النابلسي إن الاتفاقية تأتي ضمن جهود تطوير منظومة النقل الجوي في العقبة وتوسيع الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم القطاع السياحي والحركة الاقتصادية في المدينة.



وأضاف أن خط القاهرة–العقبة يواصل عمله بواقع رحلتين أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن السلطة تدرس إطلاق خطوط جديدة نحو أسواق أوروبية وروسيا لتنويع مصادر السياحة والحد من الموسمية.



من جهته، قال مخلوف إن إطلاق الخطوط الجديدة ينسجم مع خطط تنشيط السياحة العربية والدولية، موضحًا أن الملكية الأردنية تعمل عبر منصتها السياحية "exploRJordan" على استقطاب شرائح سياحية جديدة إلى العقبة، ضمن توجه أوسع لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية في المنطقة.





