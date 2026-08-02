إطلاق رسائل تحذيرية مع استكمال تجارب "نظام الرسائل الوطني"

وتنفذ التجارب، وفقا للمركز، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة، وذلك للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة.
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي يبحث مع عضو عسكري في مجلس الشيوخ الأميركي التعاون العسكري
-
انطلاق رحلات "أردننا جنة" من عجلون إلى عدد من الوجهات السياحية
-
تنظيم الاتصالات تواصل جلسات مبادرة "التشغيل والريادة في قطاع البريد"
-
الصفدي ونظيره الكويتي يبحثان تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد
-
إعداد خارطة طريق نحو خطة حضرية خضراء لبلدية مادبا الكبرى
-
أطراف جديدة وأمل متجدد .. مبادرة إنسانية لدعم أطفال غزة في الأردن
-
توقيع عقد تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 25 ميجاواط في معان
-
بادو الزاكي يظهر رسميًا أمام الإعلام الخميس .. تفاصيل المؤتمر الصحفي