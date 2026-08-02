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إطلاق رسائل تحذيرية مع استكمال تجارب "نظام الرسائل الوطني"

إطلاق رسائل تحذيرية مع استكمال تجارب "نظام الرسائل الوطني"
إطلاق رسائل تحذيرية مع استكمال تجارب "نظام الرسائل الوطني"
 
الأحد، 02-08-2026 02:49 م

الوكيل الإخباري-   جدد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأحد، إرسال رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة، والتي تستكمل اليوم.

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وتنفذ التجارب، وفقا للمركز، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة، وذلك للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة.

 
 


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