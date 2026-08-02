إطلاق رسائل تحذيرية مع استكمال تجارب "نظام الرسائل الوطني"

الوكيل الإخباري- جدد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأحد، إرسال رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة، والتي تستكمل اليوم.

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