الإثنين 2026-03-16 06:43 م

إطلاق شعار "مدن عربية متماسكة في مواجهة التحديات" بذكرى تأسيس منظمة المدن العربية

أمانة عمان الكبرى
الإثنين، 16-03-2026 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، رئيس المنتدى العربي للمدن الذكية ورئيس مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية، الدكتور يوسف الشواربة، أمين عام منظمة المدن العربية بدر وائل العجيل العسكر بمناسبة يوم المدينة العربية وذكرى تأسيس منظمة المدن العربية الذي يصادف 15 آذار 2026 تحت شعار: "مدن عربية متماسكة في مواجهة التحديات".

وعبّر الشواربة، باسمه وباسم أعضاء لجنة أمانة عمّان والعمانيين، عن عميق التضامن والدعم للأشقاء في دولة الكويت والخليج العربي وسائر الدول العربية في ظل الظروف التي تعصف بها منطقتنا.


وقال إن اختيار هذا الشعار ينبع من الإدراك أن تماسكنا العربي هو حتمية وجودية تفرضها وحدة التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك في عالم تموج فيه التحولات الكبرى وتتسارع فيه التحديات، وإن احتفالنا بيوم المدينة العربية ما هو إلا تجسيد لوحدة المصير والوجدان التي تجمع مدننا الحبيبة وإصراراً على متانة الروابط التي تجمع مواطنينا .

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة