إطلاق شعار "مدن عربية متماسكة في مواجهة التحديات" بذكرى تأسيس منظمة المدن العربية

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، رئيس المنتدى العربي للمدن الذكية ورئيس مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية، الدكتور يوسف الشواربة، أمين عام منظمة المدن العربية بدر وائل العجيل العسكر بمناسبة يوم المدينة العربية وذكرى تأسيس منظمة المدن العربية الذي يصادف 15 آذار 2026 تحت شعار: "مدن عربية متماسكة في مواجهة التحديات".

وعبّر الشواربة، باسمه وباسم أعضاء لجنة أمانة عمّان والعمانيين، عن عميق التضامن والدعم للأشقاء في دولة الكويت والخليج العربي وسائر الدول العربية في ظل الظروف التي تعصف بها منطقتنا.