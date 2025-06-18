إطلاق صافرات الإنذار بعد رصد أجسام طائرة في سماء المملكة

ودعت المديرية، المواطنين إلى التزام أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، حرصًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية أولًا بأول.
-
أخبار متعلقة
-
العقيد شادي الهباهبة يهنئ المنتخب الوطني بمناسبة تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم
-
التربية: دفعة جديدة من سلف صندوق الضمان نهاية حزيران الحالي
-
وزارة السياحة تطلق آلية تواصل مع السياح المتأثرين بالأحداث الإقليمية
-
35 % ارتفاع بعدد الشركات المسجلة
-
التربية ترفع عقوبة الحرمان في التوجيهي وترجح اعلان النتائج في هذا الموعد
-
دورة في "زراعة المفرق" حول صحة وسلامة الغذاء
-
وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية
-
"ثقافة المفرق" تنظم أمسية شعرية في بيت الشعر