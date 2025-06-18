إطلاق صافرات الإنذار بعد رصد أجسام طائرة في سماء المملكة

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.

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