الأربعاء 2025-06-18 09:09 م
 

إطلاق صافرات الإنذار بعد رصد أجسام طائرة في سماء المملكة

صافرات الإنذار في العاصمة عمان
صافرات الإنذار
 
الأربعاء، 18-06-2025 07:49 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام، مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.

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ودعت المديرية، المواطنين إلى التزام أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، حرصًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية أولًا بأول.

 
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