إطلاق صافرات الإنذار في الأردن

الوكيل الإخباري- دوت صافرات الإنذار في الأردن، عصر اليوم السبت، بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران والرد الإيراني على إسرائيل.

