الأحد 2026-03-01 10:00 ص

إطلاق صافرات الإنذار في الأردن

أرشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 01-03-2026 07:18 ص

الوكيل الإخباري-   دوت صافرات الإنذار في الأردن، صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع  الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران والرد الإيراني على إسرائيل.
 
وتنطلق الصافرة الأولى للتحذير من وجود خطر في سماء المملكة نتيجة اعتراض صواريخ يين الجانبين.

اضافة اعلان

 

وكان صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود إلى طائرات تابعة لـسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تنفذ طلعات جوية اعتيادية ضمن واجباتها العملياتية.

وأوضح المصدر أن هذه الطلعات تأتي في إطار عمليات الاستطلاع والتفتيش الجوي، بهدف الحفاظ على سلامة الأجواء الأردنية وخلوّها من أي محاولات اختراق أو نشاطات غير مشروعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صفارات الإنذار

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في الأردن

طهران تعلن مقتل رئيس هيئة الأركان العامة عبدالرحيم موسوي

عربي ودولي طهران تعلن مقتل رئيس هيئة الأركان العامة عبدالرحيم موسوي

الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"

تعبيرية

عربي ودولي قطر .. استجابة سريعة للدفاع المدني إثر سقوط شظايا في المنطقة الصناعية

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

ثلاث إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

أخبار محلية ثلاث إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

مدعوون للامتحان التنافسي

وظائف أردنيون مدعوون لحضور الامتحان التنافسي

وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة