إطلاق صافرات الإنذار في الأردن

الوكيل الإخباري- دوت صافرات الإنذار في الأردن، صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران والرد الإيراني على إسرائيل.



وتنطلق الصافرة الأولى للتحذير من وجود خطر في سماء المملكة نتيجة اعتراض صواريخ يين الجانبين.

اضافة اعلان