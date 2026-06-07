الأحد 2026-06-07 11:11 م

إطلاق صافرات الإنذار في الأردن

ل
أرشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 10:33 م
الوكيل الإخباري- دوت صافرات الإنذار في الأردن اليوم الأحد، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثهم على الالتزام بالتعليمات. اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

تعبيرية

المرأة والجمال بدائل كريم الأساس لبشرة ناعمة ومشرقة

ب

عربي ودولي أول رد من ترامب على صواريخ إيران

ب

عربي ودولي عاجل إيران تتوعد إسرائيل وأمريكا: هذا ما سيحدث في الرد القادم

حسم المستشار السعودي تركي آل الشيخ الجدل المتداول حول أنباء انفصال الفنانة أصالة نصري وزوجها فائق حسن، بعدما نشر مقطع فيديو جمعهما عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام". وظهرت أصالة إلى جانب زوجها خلال لقا

فن ومشاهير أصالة نصري تطل مع زوجها بعد شائعات طلاقهما

ب

عربي ودولي إسرائيل تكشف موعد الرد على إيران

أعلنت إسرائيل الأحد إغلاق جميع المدارس في البلاد الاثنين، عقب إطلاق إيران صواريخ على أراضيها. وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة التربية والتعليم وقيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش "بعد تقييم الوضع..

عربي ودولي وزير التعليم الإسرائيلي يعلن إغلاق المدارس الاثنين

تعبيرية

عربي ودولي الإيرانية: ننفذ الآن هجوما إلكترونيا ضد إسرائيل



 
 






الأكثر مشاهدة

 