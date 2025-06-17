الثلاثاء 2025-06-17 05:45 م
 

إطلاق صافرات الإنذار في جميع المحافظات لتحذير المواطنين

صافرات الإنذار في العاصمة عمان
صافرات الإنذار
 
الثلاثاء، 17-06-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري-   دوّت صافرات الإنذار في الأردن، الثلاثاء، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.

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وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.

 
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