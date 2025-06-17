إطلاق صافرات الإنذار في جميع المحافظات لتحذير المواطنين

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.
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