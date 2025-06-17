الثلاثاء 2025-06-17 10:07 ص
 

إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة وتحذيرات للمواطنين

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 08:40 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صافرات الإنذار، وذلك في ظل التصعيد العسكري في الإقليم ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.اضافة اعلان


ودعت المديرية جميع المواطنين إلى البقاء في أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية والأماكن المكشوفة، حرصاً على السلامة العامة، مؤكدة على أهمية اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية لحين صدور إشعار آخر.
 
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