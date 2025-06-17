إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة وتحذيرات للمواطنين

ودعت المديرية جميع المواطنين إلى البقاء في أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية والأماكن المكشوفة، حرصاً على السلامة العامة، مؤكدة على أهمية اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية لحين صدور إشعار آخر.
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