إطلاق صافرات الإنذار لتحذير المواطنين من التطورات الأمنية

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.
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