إطلاق صافرات الإنذار لتحذير المواطنين من التطورات الأمنية

الوكيل الإخباري- دوّت صافرات الإنذار في الأردن، مساء الاثنين، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.

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