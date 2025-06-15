إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، مساء اليوم الأحد، عن انتهاء فترات الإنذار في المملكة إثر إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.

اضافة اعلان