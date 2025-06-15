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إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن

صفارات الإنذار في عمّان
صفارات الإنذار في عمّان
 
الأحد، 15-06-2025 09:05 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية الأمن العام، مساء اليوم الأحد، عن انتهاء فترات الإنذار في المملكة إثر إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.

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 وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.

مديرية الأمن العام دعت المواطنين إلى الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، ودعت الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولا بأول؛ بهدف الحفاظ على سلامتهم.

 
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