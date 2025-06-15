إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن

مديرية الأمن العام دعت المواطنين إلى الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، ودعت الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولا بأول؛ بهدف الحفاظ على سلامتهم.
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