إطلاق صافرة انتهاء الخطر في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام عن انتهاء فترات الإنذار في المملكة إثر إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.



يشار إلى أن صافرة اعلان انتهاء الخطر هي صافرة طويلة.

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