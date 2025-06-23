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إطلاق صافرة انتهاء الخطر في الأردن

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أرشيفية
 
الإثنين، 23-06-2025 10:56 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام عن انتهاء فترات الإنذار في المملكة إثر إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.

يشار إلى أن صافرة اعلان انتهاء الخطر هي صافرة طويلة.

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ودعت المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامتهم.

 
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