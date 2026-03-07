إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

الوكيل الإخباري- دوّت صفارات الإنذار في الأردن السبت، لتنبيه المواطنين وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية.

