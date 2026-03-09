الإثنين 2026-03-09 11:06 ص

إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

الإثنين، 09-03-2026 09:08 ص
الوكيل الإخباري-    دوّت صفارات الإنذار في الأردن الاثنين، لتنبيه المواطنين وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية.اضافة اعلان



وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت دلالات الصفارات بحيث إذا كانت ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.
 
 


