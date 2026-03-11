إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت دلالات الصفارات بحيث إذا كانت ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.
