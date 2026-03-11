الأربعاء 2026-03-11 12:43 م

إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

تعبيرية
 
الأربعاء، 11-03-2026 11:00 ص
الوكيل الإخباري-     دوّت صفارات الإنذار في الأردن الاربعاء، لتنبيه المواطنين وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية.اضافة اعلان


وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت دلالات الصفارات بحيث إذا كانت ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.
 
 


الأكثر مشاهدة